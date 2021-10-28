Литовкин: Польша надеется стать форпостом США в Европе за счет русофобской политики

Москва, 28 октября. Правящая партия Польши искусственно раздувает миф о «российской угрозе», надеясь увеличить объемы военной поддержки со стороны США. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский представил обновленный закон «Об обороне Отечества», в котором Россия рассматривается в качестве потенциального противника. Документ предусматривает увеличение оборонного бюджета и численности польской армии почти в два раза, передает «ПолитРоссия».

Военный эксперт Виктор Литовкин назвал вполне закономерными подобные инициативы. По его словам, польские власти превратились в «продавцов кошмаров», которые используют антироссийскую риторику, чтобы обратить на себя внимание Вашингтона и получить от США еще больше военной поддержки.

«Прикрываются российской агрессией, чтобы получать лучшую военную технику от Америки, чтобы стать форпостом Соединенных Штатов на востоке Европы. Отсюда все польские комплексы неполноценности», — пояснил эксперт.

При этом Литовкин выразил уверенность, что увеличение численности польской армии не несет существенных рисков для России, однако опасность со стороны Польши все же присутствует, но у Москвы есть ресурсы, позволяющие дать достойный ответ на любой выпад Варшавы.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава намерена разместить 250 американских танков Abrams на востоке страны. По его словам, такая дислокация «современнейших» боевых машин позволит снизить риск «нападения» на страну. Кроме того, польские власти заявили о планах прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил уверенность, что канал необходим Варшаве, чтобы иметь путь для переброски танков к границам российского региона., передает «Царьград».