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Военный эксперт Жилин предостерег НАТО от попыток вторгнуться в Черное море
Армия
Военный эксперт Жилин предостерег НАТО от попыток вторгнуться в Черное море
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 28 октября. Черное море находится под надежной охраной России. Любая страна, которая решится покуситься на ее интересы в этом регионе, сильно рискнет своим флотом, заявил военный эксперт Александр Жилин.

Недавно издания Al Jazeera выпустило материал на тему военное противостояние НАТО и России в Черном море. Катарские эксперты полагают, что НАТО пока что проверяет свои силы очередными учениями в этом регионе, что может спровоцировать обострение. Полномасштабное военное столкновение в Черном море кончится тем, что Альянс ждет поражение.

Выводы зарубежных коллег разделяет и военный эксперт Александр Жилин. В беседе с изданием iReactor он подчеркнул, что Североатлантический альянс и сам прекрасно понимает, что шансов на победу в таком столкновении у него нет. Маловероятно, что попытки НАТО вторгнуться в Черное море спровоцируют начало третьей мировой войны, но собеседник уверен, что они выльются в региональный конфликт с печальными последствиями для Запада.

«Пусть кто-то попробует проверить нас на вшивость. Вот этим проверяльщикам никто не позавидует, они пожалеют, что на свет родились», — объяснил спикер.

Жилин напомнил, что в решимости России уже убедился эсминец ВМС США USS Donald Cook: в 2014 году он вторгся в черноморские воды, но был жестко выдворен из региона. Авиация Черноморского флота сымитировала ракетный удар и экипаж американского корабля счел лучшим решением скрыться. Личные впечатления экипажа эсминца можно описать фразой: «это был ад».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что американской авиации не под силу потопить корабли Черноморского флота даже с новыми ракетами LRASM. Еще на подлете их собьют российские системы ПВО.

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