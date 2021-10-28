Глава Счетной палаты Кудрин назвал постпандемийным бюджет на 2022–2024 годы

Москва, 28 октября. Государственная дума в первом чтении рассмотрела и приняла законопроект о федеральном бюджете на 2022 года и плановый период 2023–2024 годов. Информация об этом опубликована на сайте парламента.

Документ основан на посткризисных механизмах работы, отметил в своем выступлении на пленарном заседании глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Это постпандемийный бюджет. Хотя еще пандемия не завершила­сь, но все механизмы бюджета выходят на постоянную работу посткризисную — то есть от антикризис­ных программ переход­им к стабильному ра­звитию. При этом мы все уже понимаем, что составляющая, связанная с борьбой с пандемией, поддержкой здравоохранения, становятся постоянной нормой нашей бюджет­ной системы», — указал руководитель ведомства.

В ходе обсуждения законопроекта о федеральном бюджете выступили представители фракций Государственной Думы. За принятие документа проголосовали 338 депутатов, против — 82, один воздержался.

Законопроект был рассмотрен в рамках парламентской сессии 28 октября. Согласно его данным, в 2021 году предусматривается бюджетный доход в размере 25,021 трлн рублей. Следующие два года динамика профицита будет положительной.