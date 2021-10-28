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Ученые Кембриджского университета предложили бороться с дюнами с помощью трубопроводов

  /   Обновлено: 28 октября 2021 17:59
Технологии
Ученые Кембриджского университета предложили бороться с дюнами с помощью трубопроводов
pixabay.com

Кембридж, 28 октября. Британские ученые Кембриджского университета выявили эффективный способ остановить движение песчаных дюн. Для этого они провели несколько экспериментов.

В своем эксперименте исследователи создали в лаборатории резервуар с водой и песком. С его помощью удалось изучить особенности преодолевая дюнами препятствий разных форм. В резервуаре песок перемещался с помощью специальных лопастей.

Исследование показало, что лучше всего препятствуют дюнам высокие и тонкие объекты. Если же наоборот, нужно пропустить поток песка, то для этого необходимо использовать цилиндрические структуры, например, трубопровод.

Также ученые выяснили, что на движение песчаной дюны влияют турбулентные потоки воды или воздуха, которые проходят с нее краев. Такой эксперимент поможет защитить важную инфраструктуру от дюн, передает Planet Today.

Ранее ученые из Шотландии предложили свое решение по борьбе со стремительно растущими свалками пластика при помощи его переработки в ванилин.

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исследование способ песчаная дюна
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