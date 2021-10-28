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Генерал армии США Хайтен призвал Вашингтон к расширению военного диалога с Москвой
Армия
Генерал армии США Хайтен призвал Вашингтон к расширению военного диалога с Москвой
wikipedia.org  /  USGS / Public Domain

Вашингтон, 28 октября. Соединенным Штатам необходимо расширять диалог с Россией в военной сфере. Такое заявление сделал заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен.

По словам генерала армии США Джона Хайтена, на российско-американских межведомственных переговорах по стратегической стабильности заметен прогресс, передает ТАСС. К такому выводу Хайтен пришел в свете высказываний председателя КНШ Марка Милли по итогам многочасовой личной встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, состоявшейся в Финляндии в начале осени.

«Когда ведутся переговоры, а мы с Россией сейчас ведем переговоры, я чувствую себя намного счастливее. И считаю, что нам это надо расширять», — подчеркнул американский военачальник.

Ранее заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Москва и Вашингтон осознают всю важность новых переговоров по стратегической стабильности.

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