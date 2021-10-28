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Захарова: около 300 россиян остаются в Судане после государственного переворота
Политика
Захарова: около 300 россиян остаются в Судане после государственного переворота
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 28 октября. Около 300 граждан Российской Федерации остаются в Судане после государственного переворота, однако Москва поддерживает с ними связь. Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отмечает дипломат, точной информации на руках у Москвы и посольства в Хартуме нет. Не все прибывающие в Судан россияне становятся на консульский учет, однако дипломатическое ведомство поддерживает тесные контакты с гражданами РФ, в том числе на случай чрезвычайной ситуации.

«Естественно, посольство находится на связи с гражданами, в том числе для того, чтобы поддерживать с ними контакт в условиях чрезвычайной ситуации. Такой точной статистики, цифра в цифру, быть не может потому, что не все наши граждане становятся на консульский учет или о себе заявляют... Речь идет о нескольких сотнях российских граждан, примерно в районе трехсот», — подчеркнула дипломат.

Государственный переворот в Судане произошел утром 25 октября. Кабинет министров во главе с премьером Абдаллой Хамдоком был распущен, страну возглавил главнокомандующий Вооруженными силами Абдель Фаттах Аль-Бурхан. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, суданцы должны сами разобраться в сложившейся ситуации и найти бескровный путь выхода из нее.

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Все новости / Политика / Захарова: около 300 россиян остаются в Судане после государственного переворота
Мария Захарова Судан россия россияне госпереворот мид россии переворот
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