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Минобороны РФ развернет в Подмосковье госпиталь для борьбы с COVID-19
Армия
Минобороны РФ развернет в Подмосковье госпиталь для борьбы с COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 октября. Российские военные окажут помощь жителям Московской области в лечении новой коронавирусной инфекции, сообщили в Минобороны РФ.

Специалисты российского военного ведомства разместят в Подмосковье госпиталь после соответствующей просьбы региональных властей.

«По обращению главы Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье будет развернут специализированный госпиталь, для которого уже выделены врачебно-сестринские бригады, подготовленные для оказания помощи в лечении больным коронавирусной инфекцией», — отметили в Минобороны РФ.

За время распространения COVID-19 в Подмосковье выявлено более 510 тысячи случаев заболевания (в том числе 2639 за минувшие сутки), умерло 8632 человека, полностью выздоровели почти 439 тысяч пациентов. Ранее московские власти отчитались в небольшом снижении темпов распространения коронавирусной инфекции в столице РФ.

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