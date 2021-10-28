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Власти Молдавии попросили Германию помочь с поставками газа
Политика
Власти Молдавии попросили Германию помочь с поставками газа
wikipedia.org  /  Борис Мавлютов / CC BY-SA 3.0

Берлин, 28 октября. Молдавские власти столкнулись с трудностями энергокризиса. По информации немецкого издания Spiegel, Кишинев попросил Германию помочь с поставками газа.

На фоне развивающегося кризиса власти республики обратились к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Ранее «Газпром» продлил контракт с Кишиневым на месяц. Однако потребление ресурса в Молдавии превышает поставки из России.

«Республика Молдова, по всей видимости, находится под мощным давлением Кремля и «Газпрома». По информации Spiegel, сейчас страна обратилась к федеральному президенту Штайнмайеру», — уточняется в немецком СМИ.

В Молдавии 22 октября был введен режим ЧП из-за ситуации с газом. До Германии местные власти обратились за помощью к Украине.

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