Власти Молдавии попросили Германию помочь с поставками газа

Берлин, 28 октября. Молдавские власти столкнулись с трудностями энергокризиса. По информации немецкого издания Spiegel, Кишинев попросил Германию помочь с поставками газа.

На фоне развивающегося кризиса власти республики обратились к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Ранее «Газпром» продлил контракт с Кишиневым на месяц. Однако потребление ресурса в Молдавии превышает поставки из России.

«Республика Молдова, по всей видимости, находится под мощным давлением Кремля и «Газпрома». По информации Spiegel, сейчас страна обратилась к федеральному президенту Штайнмайеру», — уточняется в немецком СМИ.

В Молдавии 22 октября был введен режим ЧП из-за ситуации с газом. До Германии местные власти обратились за помощью к Украине.