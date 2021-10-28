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Совбез ООН согласовал итоговое заявление по Судану
Весь мир
Совбез ООН согласовал итоговое заявление по Судану
wikipedia.org  /  Neptuul / CC BY-SA 3.0

Нью-Йорк, 28 октября. Члены Совета Безопасности ООН единогласно выразили глубокую озабоченность развитием событий в Судане. Об этом объявили по итогам третьего экстренного заседания структуры, связанного с последними событиями в восточноафриканской республике.

Совбез международной организации также призвал к возвращению гражданского правительства в Судане.

Вчера, 27 октября, ведомство провело второе за сутки экстренное заседание для обсуждения случившегося в Хартуме. Члены СБ не смогли прийти к общему мнению и согласовать итоговое заявление относительно переворота. Первое заседание также закончилось безрезультатно.

«Пока все только могут согласиться, что ситуация в стране занимает всеобщее внимание», — заявил по итогам встречи первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В понедельник, 25 октября, главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил Суверенный совет и переходное правительство, лишив полномочий ряд официальных лиц, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока. Также он ввел в государстве чрезвычайное положение.

Событиям предшествовали массовые антиправительственные демонстрации и протесты. Граждане восточноафриканской страны требовали положить конец затяжному социально-экономическому кризису.

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