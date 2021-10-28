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Эндокринолог Павлова объяснила, почему пожилые люди чаще болеют COVID-19

  /   Обновлено: 28 октября 2021 17:47
Общество
Эндокринолог Павлова объяснила, почему пожилые люди чаще болеют COVID-19
Невские Новости

Москва, 28 октября. Заболеваемость COVID-19 в России чаще встречается среди людей старше 65 лет. Об этом рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова Зухра Павлова.

По ее словам, в этой возрастной группе из 100 тыс. человек заболевают в среднем 244 россиянина. Причиной особой уязвимости пожилых людей является наличие у большинства хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Также с возрастом становится больше определенных рецепторов, через которые проникают клетки вируса.

Вводимые в стране ограничительные меры призваны также защитить пожилых людей от заражения коронавирусом и тяжелых последствий этого заболевания, пояснила Павлова в интервью радио Sputnik. При этом главной мерой иммунизации является вакцинация, подчеркнула специалист.

Ранее инфекционист София Русанова перечислила отличия ОРВИ и гриппа. Последний связан с выраженной интоксикацией, недомоганием и болью в мышцах.

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пенсионер болезнь коронавирус
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