Глава Минфина Силуанов отметил ориентированность нового бюджета России на регионы

Москва, 28 октября. Депутаты Государственной думы рассмотрели и приняли в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов отметил, что документ предусматривает рост расходов на поддержку регионов.

Руководитель ведомства подчеркнул, что бюджет в полном объеме финансирования обеспечивает как задачи, реализуемые в рамках национальных проектов, так и послания президента России Владимира Путина.

«Главная цель, главный приоритет бюджетной политики — это содействие достижению национальных целей. В этих целях произведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и програм­мах», — заявил Силуанов на пленарном заседании.

Согласно проекту бюджета, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году они увеличатся до 25,54 трлн рублей, в 2024 году — до 25,83 трлн рублей.

Расходы, запланированные на следующий год, составят 23,69 трлн рублей, в 2023 году предусмотрено их увеличение до 25,24 трлн рублей, в 2024 году до 26,35 трлн рублей. На реализацию национальных проектов в 2022 году будет направлено 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024 году программу профинансируют на 2,98 трлн рублей.

Три думские фракции в первом чтении проголосовали за принятие проекта федерального бюджета на 2022–2024 годы во время заседания нижней палаты парламента. За принятие документа выступили депутаты от «Единой России», ЛДПР и «Новых людей». Против бюджета голосовали фракции КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».