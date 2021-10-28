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Костромские волонтеры готовы оказывать помощь людям на самоизоляции в «ковидные выходные»

  /   Обновлено: 28 октября 2021 17:43
Общество
Костромские волонтеры готовы оказывать помощь людям на самоизоляции в «ковидные выходные»
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Кострома, 28 октября. Активисты молодежных движений Костромы доложили о готовности оказывать помощь нуждающимся в «ковидные выходные». Волонтеры уже имеют опыт работы в локдаун, в первую волну они помогли более 2,5 тыс. жителям города.

Председатель Костромской областной думы Алексей Анохин напомнил, что режим нерабочих дней объявлен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране с 30 октября по 7 ноября.

В первую очередь помощь может понадобиться горожанам, которые уйдут на самоизоляцию, также к волонтерам могут обратиться многодетные семьи, инвалиды или те, кто заболел COVID-19. В первую волну пандемии были отработаны бесконтактные и безопасные способы помощи.

«Опыт прошлого года у нас есть. Мы берем список продуктов, которые необходимы. Затем, когда уже закупили, договариваемся о перечислении денег на карточку. И пакет оставляется рядом с дверью», — рассказал заместитель председателя Костромской областной думы, координатор волонтерского штаба Сергей Деменков.

У волонтеров есть договоренность с поликлиниками Костромы, они помогают с доставкой медикаментов для планового лечения. Активисты уверены, что их помощь будет востребована. Сейчас к работе готовы 20 добровольцев, в случае необходимости их количество увеличится в разы. С началом нерабочих дней в штабе будет работать телефон горячей линии, по которой можно оставить заявку на оказание помощи, сообщает Областная телекомпания «Русь».

В Москве открылась школа для волонтеров «Обучай». В ней готовят будущих наставников, занятия в новом учебном заведении проходят в очно-заочном формате.

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