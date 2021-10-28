Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 18:39
18:38
Происшествия
В Севастополе начались поиски без вести пропавшей девочки-подростка
18:36
Происшествия
Бывшего полицейского из Коми приговорили к условному сроку за разглашение гостайны
18:35
Происшествия
Лихач на BMW погубил себя и пассажирку в Нижегородской области
18:34
Шоу-бизнес
Ксения Бородина назвала жалкой жизнь блогера Лены Миро
18:33
Общество
Москвичам пообещали пять дней бабьего лета
18:33
Общество
Глава минфина Крыма Кивико рассказала о миллиардных поступлениях налогов в бюджет
18:32
Общество
Минюст России предложил лишать водительских прав за три нарушения в год
18:31
Политика
Молдавский президент Санду поддержала активизацию отношений с Россией
18:30
Спорт
Наталья Кузьмина покинет пост главы техкомитета FIG после ЧМ в Японии
18:29
Общество
Геннадий Онищенко о прививках от COVID: «Уговорить нельзя заставить. Запятую ставьте сами»
Все новости

Партия «Европейская солидарность»: Зеленский шпионит за экс-президентом Украины Порошенко
Политика
Партия «Европейская солидарность»: Зеленский шпионит за экс-президентом Украины Порошенко
Федеральное агентство новостей

Киев, 28 октября. Президент Украины Владимир Зеленский организовал слежку за своим предшественником и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте политической организации.

Как утверждается в опубликованном документе, шпионящие за Порошенко спецслужбисты «прокололись» на использовании одного и того же автомобиля — белого универсала Volkswagen с номерами АА 2984 ЭН. Соратники экс-президента Украины выяснили, что автомобильный номер отсутствует в официальных базах и используется для прикрытия сотрудников силовых структур.

«Такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию властей», — подчеркнули в партии.

В «Европейской солидарности» заявили, что подадут заявление в полицию по факту организации незаконной слежки. Партия Порошенко ведет активную борьбу с движением Зеленского «Слуга народа», рейтинги которого стремительно падают.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Партия «Европейская солидарность»: Зеленский шпионит за экс-президентом Украины Порошенко
Петр Порошенко украина владимир зеленский шпионаж верховная рада слежка европейская солидарность
Комментировать