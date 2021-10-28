Партия «Европейская солидарность»: Зеленский шпионит за экс-президентом Украины Порошенко

Киев, 28 октября. Президент Украины Владимир Зеленский организовал слежку за своим предшественником и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте политической организации.

Как утверждается в опубликованном документе, шпионящие за Порошенко спецслужбисты «прокололись» на использовании одного и того же автомобиля — белого универсала Volkswagen с номерами АА 2984 ЭН. Соратники экс-президента Украины выяснили, что автомобильный номер отсутствует в официальных базах и используется для прикрытия сотрудников силовых структур.

«Такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию властей», — подчеркнули в партии.

В «Европейской солидарности» заявили, что подадут заявление в полицию по факту организации незаконной слежки. Партия Порошенко ведет активную борьбу с движением Зеленского «Слуга народа», рейтинги которого стремительно падают.