Клинцевич назвал заявление экспертов ООН по ЦАР информационно-психологической войной против России

Заявление экспертной группой ООН, в котором бездоказательно обвиняются российские инструкторы — это проявление информационно-психологической войны против нашей страны. Такое мнение озвучил известный политик и бывший сенатор Франц Клинцевич.

«Подобным сообщениям нельзя верить, потому что эксперты организации реализуют стратегию, направленную на одно — выдавливание России из Африки. Все эти доклады, расследования о якобы имевших место быть преступлениях, агрессивной сущности русских людей абсолютно беспочвенны. Пока этим упражняются очень безответственные и экономически мотивированные финансово-промышленными группами непорядочные политики. Они подмяли под себя всех, включая многих экспертов ООН», — прокомментировал он сообщение Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Экс-сенатор напомнил, что представители международной организации не посещали ЦАР при подготовке очередного заявления и не обращались с вопросами к местному правительству. Вместо этого аналитики сослались на старый доклад, сфабрикованный из слухов в соцсетях, показаниях анонимных источников и материалах СМИ, заблокированных на территории республики за распространение ложной информации и антиправительственную деятельность. С опровержением перечисленных в документе данных неоднократно выступали как жители страны, так и высокопоставленные политики.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Это информационно-психологическая война, которая сегодня ведется в отношении России. Тут стоит вспомнить, что перед войной в Ираке бывший госсекретарь Колин Пауэлл тряс пробирку со стиральным порошком. Люди просто не понимают, что европейские политики могут врать на таком высоком уровне как ООН, особенно, если потом это подхватывают и разносят СМИ. А фактически могут, именно это мы сейчас и наблюдаем на примере ЦАР», — объяснил собеседник ФАН.

Франц Клинцевич отметил, что российские инструкторы работают в Центральноафриканской Республике по приглашению официального правительства и с разрешения Совбеза ООН. Они занимаются подготовкой личного состава национальных войск и оказывают консультативную поддержку местным военачальникам. Тем не менее присутствие отечественных специалистов вызывает раздражение у представителей коллективного Запада, потерпевших провал как на Ближнем Востоке, так и в Африке. Именно поэтому против РФ развернута информационная война.

«Они просто русские люди, с нашим духом, менталитетом, с нашей ответственностью. На Западе их боятся. Боятся того, что они с каждым годом будут становится все популярнее среди местного населения. В связи с этим оказывают серьезное сопротивление. Ложь, клевета, подтасовка фактов, двойные стандарты — это стало началом большой, серьезной игры, которую ведут наши недоброжелатели и экспертное сообщество, которое представляет другие страны», — заключил экс-сенатор.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов назвал заявление экспертной группы международной организации очередной провокацией, направленной против российских инструкторов. Его мнение разделяет независимый политических аналитик Роман Романов, считающий, что сотрудники ООН лоббируют интересы определенных глобальных элит и пытаются выдавить Москву из региона.