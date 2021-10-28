Роспотребнадзор во Владимире выступает за повышение штрафов для нарушителей масочного режима

Владимир, 28 октября. В Роспотребнадзоре по Владимирской области считают, что профилактических бесед о необходимости использования средств индивидуальной защиты недостаточно и следует повысить штрафы. Несмотря на важность соблюдения масочного режима в условиях пандемии, многие его нарушают, сообщают «Владимирские ведомости».

«Надзорные ведомства продолжают проводить рейды по контролю за соблюдением масочного режима. К тем, кто игнорирует действующие санитарно-эпидемиологические нормы, применяются и более жесткие меры, штрафы, например», — напомнила на брифинге официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

В ведомстве считают, что ныне существующие штрафы для антимасочников давно пора повысить. Только так можно добиться неукоснительного соблюдения введенных правил.

«Обсуждение этой темы в 33 регионе ведется. Штраф должен быть такого размера, чтобы людям не хотелось его платить или чтобы он значительно осложнил жизнь. Только в этом случае количество правонарушений у нас значительно снизится», — подчеркнула Колтунова.

Сейчас за нарушение масочного режима законодательство предусматривает предупреждение или штраф в размере от 1000 до 30 000 рублей для граждан, от 10 000 до 50 000 рублей для должностных лиц, от 30 000 до 50 000 рублей для индивидуальных предпринимателей и от 100 000 до 300 000 рублей для юридических лиц.

Ранее ФАН рассказывал об инициативе властей Ростова-на-Дону. Там во время рейдов по соблюдению масочного режима горожанам бесплатно раздавали средства индивидуальной защиты.