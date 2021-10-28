МИД РФ заявил о настороженном отношении к попыткам Европы реализовать амбиции в Арктике

Москва, 28 октября. Россия с настороженностью относится к попыткам Евросоюза самоутвердиться в арктическом регионе. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова возмущена наглостью Брюсселя.

«Конечно, нас не могут не настораживать столь нахрапистые попытки ЕС утвердить свои политические амбиции в арктическом регионе и распространить на него свое влияние, ослабить перспективу его устойчивого развития», — сказала дипломат во время брифинга.

Ранее Еврокомиссия опубликовала стратегию по Арктике. В документе прописано требование запретить добычу нефти, угля и газа в регионе.

В сентябре президент РФ Владимир Путин обсудил развитие Арктики с президентом Финляндии. Они затронули вопросы реализации некоторых инициатив.