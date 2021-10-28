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Альбом «Вояж» будет последним для группы ABBA

  /   Обновлено: 28 октября 2021 17:17
Шоу-бизнес
Альбом «Вояж» будет последним для группы ABBA
Global Look Press  /  imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de

Стокгольм, 28 октября. Шведская поп-группа ABBA, которая была популярна в семидесятые-восьмидесятые годы, объявила об уходе с эстрады. Сбор участников коллектива для записи пластинки «Вояж» был разовой акцией.

Первый за последние 40 лет альбом шведских музыкантов считается одним из самых ожидаемых. Поклонники верят, что презентация «Вояжа» будет незабываемой, пишет издание Daily Mail.

«Я никогда не думал про себя, что ABBA никогда больше не повторится. Но теперь я могу сказать вам: вот оно», — сказал солист Бенни Андерсон.

Девятый студийный альбом группы выйдет 5 ноября. Концерт в поддержку пластинки, над которым работают более 800 человек, состоится в мае следующего года.

ABBA была названа по первым буквам имен солистов: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Композиции популярного квартета занимали первые строчки чартов не только в Швеции, но и во всех англоязычных странах, включая США и Канаду.

Ранее сообщалось, что советская рок-группа «Земляне» выступит на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Музыканты после длительного перерыва могут вернуться на эстраду.

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