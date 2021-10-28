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ФАН представляет первый выпуск проекта «Фермер»
Общество

Федеральное агентство новостей представляет проект «Фермер», посвященный небольшим хозяйствам в Ленинградской области.

Героями первого очерка стали Сергей Ушанов с супругой, а также несколько десятков ушастых обитателей небольшой фермы в поселке Форносово. Собственное подсобное хозяйство мужчина основал несколько лет назад. 

Поначалу не обходилось без курьезных ситуаций: несмотря на то, что бабушка и дедушка Сергея тоже разводили кроликов, предугадать все потенциальные подводные камни нового бизнеса фермеру не удалось. Поселившись в доме, предприимчивые грызуны первым делом взялись за проводку и едва не устроили короткое замыкание. Острозубых хулиганов выдворили в вольеры во дворе, и дело пошло на лад. У «Ушастого фермера» появились постоянные клиенты: многие люди регулярно едят крольчатину из-за аллергии на курицу или свинину. Немало и тех, кто заказывает деликатесное мясо по праздникам. Как говорится, «Кролики — это не только ценный мех».

Несмотря на ранние подъемы и необходимость учитывать существование ушастой братии при планировании отпуска, Сергей Ушанов выбранной деятельностью доволен и к городской жизни возвращаться не планирует.

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