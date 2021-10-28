Публицист Микульскис рассказал о напрасных радостях Украины

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Два события последних дней породили буквально шквал восторгов на территории, подконтрольной Киеву: постановление Апелляционного суда Амстердама о том, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, и первое боевое применение турецкого БПЛА Bayraktar в Донбассе. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале утверждает, что никаких поводов для безудержной радости у «политических украинцев» нет и, скорее всего, не будет.

Современная судебная история скифского золота началась в феврале 2014 года, когда в голландском музее Алларда Пирсона открылась выставка «Крым — золотой остров в Черном море». Экспонаты были предоставлены четырьмя музеями полуострова, тогда еще входившего в состав Украины в виде автономной республики, и киевским Музеем исторических ценностей. На территории Нидерландов экспонаты должны были пробыть до июня, а затем возвращены владельцам. Однако государственный переворот, произошедший на Украине в феврале того же года, поставил дальнейшую судьбу сокровищ из древних курганов под вопрос.

В августе руководство музея Алларда Пирсона заявило, что не вернет экспонаты ни Киеву, ни Крыму, воссоединившемуся с Россией. После чего начались судебные мытарства.

2016 год: окружной суд Амстердама постановляет, что золото скифов должно быть отправлено на Украину.

2017 год: крымские музеи опротестовывают это решение в апелляционном суде и предоставляют ему документы о праве собственности.

2019 год: Украина заявляет отвод судье апелляционного суда, заподозрив его в «предвзятости».

Далее — рассмотрение дела много раз переносится и возобновляется только в апреле 2021 года.

Наконец, 26 октября звучит еще один вердикт: коллекция из более чем 2000 предметов возвращается в Киев «до стабилизации ситуации в Крыму». Радостная вакханалия под девизом «Вернули золото — вернем и Крым!» началась с заявления Владимира Зеленского, написавшего в своем Twitter-аккаунте следующее:

«Долгожданная победа в суде Амстердама! Скифское золото вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение… Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым».

Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

Если быть до конца откровенным, то собрание артефактов, о котором пишет пан президент, на Украину пока не вернулось: Россия, скорее всего, будет подавать кассационную жалобу на решение амстердамского судьи. Значит, скифские сокровища пробудут в Нидерландах еще как минимум три месяца. О том, что такую жалобу подадут, говорит хотя бы заявление первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, слова которого цитирует ТАСС.

«Кто бы сомневался, что там будет такое ангажированное решение. Они пытаются доказать, что якобы Крым — это не земля России, но рано или поздно они все равно будут вынуждены это сделать, потому что это будет отвечать реалиям: Крым и Севастополь — субъекты РФ. А то, что Украина пытается воровским способом забрать скифское золото, бог им судья. Я думаю, мы это без ответа не оставим», — заявил сенатор.

Согласна с Владимиром Джабаровым и глава «Украинской общины Крыма» Анастасия Гридчина, предельно ясно высказавшая корреспонденту РИА Новости свою точку зрения по поводу принадлежности коллекции:

«Никакая другая земля, кроме крымской, где были найдены уникальные артефакты, претендовать на них исторически не может».

Разумеется, предвзятое отношение европейских судов к делам, в которых фигурирует Россия, — известный факт. Но даже если золото все-таки отправится в Киев, их активистам и политикам все равно торжествовать не стоит. Потому что с огромной долей вероятности бесценные древности в итоге расползутся по частным коллекциям: зная положение дел на украинской коррупционной ниве, сомневаться в таком исходе практически не приходится.

А теперь о второй сомнительной причине для ликования националистов с берегов Днепра. В день, когда стало известно о решении амстердамского суда, на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook появилось заявление следующего содержания:

«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения ООС впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar».

Пресс-служба президента Украины /

Дальше началось странное. Сначала портал «Диалог.ua» опубликовал материал, в котором говорилось, что министр обороны Украины Андрей Таран отрицает использование ударного дрона в Донбассе, и даже процитировал главу оборонного ведомства:

«Украина еще ни разу не использовала в конфликте на востоке Украины ударные беспилотники Bayraktar. ВСУ стабильно проводят тренировки с турецкими ударными беспилотниками, наши операторы БПЛА имеют возможность улучшать свою технику пилотирования каждую неделю во время учебных полетов. Bayraktar — идеальный ударный аппарат, но в войне мы его еще не использовали».

Затем, видимо, что-то пошло не так: тот же портал начал активно открещиваться от собственной информации, обнародованной днем ранее. Причем вина за публикацию якобы фейка была возложена на неких «хакеров».

«Наш новостной ресурс «Диалог.UA» сегодня, 27 октября, подвергся хакерской атаке. Злоумышленники взломали наш сайт для публикации фейка. Хакеры использовали наш сайт для публикации фейкового опровержения новости о первом боевом применении в Донбассе БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2. Сделали они это от имени министра обороны Андрея Тарана».

Что ж… Поверим тому, что Bayraktar все же отработал по позиции донбасских артиллеристов. Что из этого следует? А следует из этого то, что Украина, кажется, проверяет, насколько далеко она может зайти в нарушениях Минских соглашений. Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник назвал факт применения турецкого БПЛА «вызовом»:

«Официальное заявление высших чинов Украины о применении БПЛА и сознательном нарушении Минских соглашений — это вызов и попытка не в словесных баталиях, а на практике выяснить, что еще им будет позволено, как далеко они могут зайти и как сильно обнаглеть», — отметил Мирошник.

Иными словами, подобные «эксперименты» могут закончиться для Украины совсем нерадостно. Задействование ВСУ ударных беспилотников говорит о том, что вооруженный конфликт в Донбассе входит в новую стадию обострения. Республики теперь будут вынуждены использовать имеющиеся у них средства ПВО, для которых борьба с подобными БПЛА абсолютно не является невыполнимой задачей. Впрочем, эти меры могут и не понадобиться.

«Одним из возможных ответных действий могло бы стать установление Россией бесполетной зоны над Донбассом с целью сохранения жизней граждан РФ, которые проживают на территории ДНР и ЛНР», — предположил эксперт.

Будет ли принято именно такое решение, сказать пока трудно. Что имеем в сухом остатке? Имеем полное отсутствие у «политических украинцев» каких-либо поводов для веселья, при этом абсолютное непонимание ими этого факта.