Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 21:39
21:37
Общество
Аналитики: Коррекция цен на нефть и газ оказала негативное давление на рубль
21:31
Общество
Депутат ЗакСа Панов рассказал об «оборотнях», которые приходят с проверками к предпринимателям
21:31
Общество
Экономист Родионов назвал пять основных ошибок, которые совершают россияне при покупке жилья
21:29
Весь мир
Утечка в трубопроводе привела к снижению добычи ливийской нефти Es Sider
21:29
Технологии
Цукерберг объявил о смене названия Facebook на Meta
21:28
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты Киева подорвались в ЛНР, помощь США стала головной болью ВСУ
21:24
Общество
Анестезиолог Проценко: переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы уже через полгода
21:24
Общество
Власти Крыма придумали, как вывести из тени нелегальные гостиницы в частном секторе
21:21
Весь мир
Глава МИД России Лавров проведет в ноябре переговоры с коллегой из Мали Диопом
21:15
Спорт
Дмитрий Губерниев не видит заговора в судействе Дины Авериной на ЧМ
Все новости

Молодым челябинским ученым выплатят по 1 млн рублей
Общество
Молодым челябинским ученым выплатят по 1 млн рублей
pexels.com  /  Artem Podrez

Челябинск, 28 октября. Сегодня, 28 октября, депутаты челябинского Заксобрания поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера о финансовой поддержке ученых, передает издание «Челябинск сегодня».

Напомним, глава региона предложил выплаты на приобретение жилья для молодых кандидатов и докторов наук. Депутаты поддержали эту инициативу и озвучили, что ученые региона получат по одному миллиону рублей.

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов отметил, что до конца года будет назначена выплата для 15 молодых ученых, а в 2022 году получателей будет больше. Депутаты уже запланировали на эти выплаты 67 млн рублей.

Возрастные требования для кандидатов наук — 35 лет и младше, для докторов наук — 45 лет и младше, также требуется стаж научного работника не менее трех лет. После получения своего миллиона на жилье ученые будут обязаны проработать в научных организациях как минимум пять лет.

Ранее ФАН сообщал, что власти России профинансируют программу популяризации науки. Около 160 млн рублей будет поступать на нужды ученых ежегодно. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Молодым челябинским ученым выплатят по 1 млн рублей
россия наука челябинск молодые ученые поддержка ученых
Комментировать