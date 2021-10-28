Молодым челябинским ученым выплатят по 1 млн рублей

Челябинск, 28 октября. Сегодня, 28 октября, депутаты челябинского Заксобрания поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера о финансовой поддержке ученых, передает издание «Челябинск сегодня».

Напомним, глава региона предложил выплаты на приобретение жилья для молодых кандидатов и докторов наук. Депутаты поддержали эту инициативу и озвучили, что ученые региона получат по одному миллиону рублей.



Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов отметил, что до конца года будет назначена выплата для 15 молодых ученых, а в 2022 году получателей будет больше. Депутаты уже запланировали на эти выплаты 67 млн рублей.



Возрастные требования для кандидатов наук — 35 лет и младше, для докторов наук — 45 лет и младше, также требуется стаж научного работника не менее трех лет. После получения своего миллиона на жилье ученые будут обязаны проработать в научных организациях как минимум пять лет.

Ранее ФАН сообщал, что власти России профинансируют программу популяризации науки. Около 160 млн рублей будет поступать на нужды ученых ежегодно.