Захарова считает преждевременным вопрос признания афганского правительства «Талибана»

Москва, 28 октября. Признание временного правительства движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане на текущем этапе преждевременно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Ранее дипломат призвала этнополитические силы Афганистана отказаться от воинственной риторики и приложить усилия для стабилизации обстановки в стране.

«На текущем этапе постановка вопроса об официальном признании РФ новых афганских властей является преждевременной», — сказала она.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Москва продолжает следить за действиями «Талибана» в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.