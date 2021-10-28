Иранская компания займется реконструкцией электростанции «Махарда» в Сирии

Министерство энергетики Сирийской Арабской Республики (САР) подписало с иранской компанией соглашение о реконструкции электростанции «Махарда».

Подробности о новом договоре специальному корреспонденту международной редакции ФАН рассказал глава минэнерго САР Гассан Замель.

Станция «Махарда» располагается вблизи одноименного города в провинции Хама. В годы войны промышленный комплекс неоднократно становился целью атак боевиков, в результате чего получил значительные разрушения. В соответствии с новым контрактом ремонтные работы на важном инфраструктурном объекте должны быть завершены за 26 месяцев.

Менее чем через два года Дамаск рассчитывает получить полностью работоспособную и подключенную к сети станцию мощностью около 576 МВт, что составляет 90% от ее проектной мощности. За это иранской стороне будет выплачено 99,5 млн евро.

«Мы сейчас, конечно, говорим о процессе возвращения к работе системы электроснабжения в целом: будь то на уровне транспортировки, распределения или генерирования электричества. Мы планируем восстановить всю инфраструктуру в первоначальном виде», — отметил Замель.

Контроль над процедурой реконструкции будет осуществлять специализированная группа.

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Глава ведомства рассказал, что до начала гражданской войны в 2011 году общая мощность электроэнергетического сектора Сирии достигала 9 тыс. МВт, однако уже к 2015 году данный показатель упал до 900 МВт.

Сейчас часть инфраструктурных объектов уже восстановлена, что позволило увеличить выработку энергии до более чем 3 тыс. МВт. Как отметил министр, власти рассчитывают постепенно вернуть в строй все разрушенные террористами электростанции. Общая стоимость разрабатываемых в настоящее время и уже запущенных проектов достигает почти миллиарда евро, а к их реализации привлечены надежные компании, доказавшие свою эффективность и демонстрирующие высокое качество работы.

Помимо восстановления инфраструктуры, Дамаск намерен нарастить объемы использования альтернативных источников энергии — солнечных и ветряных систем. Как отметил Гассан Замель, их применение сейчас актуально по ряду причин: ради снижения нагрузки с сектора ископаемого топлива, в экологических целях и для компенсации недостатка электричества.

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В настоящее время значительные территории Заевфратья, где располагается большая часть нефтегазовых месторождений арабской республики, незаконно заняты проамериканскими группировками из числа «Сирийских демократических сил» (СДС). Курды занимаются самовольной добычей ископаемого топлива и вывозят его из страны для продажи. Этим боевики не ограничиваются и разоряют местные сельхозугодья, богатые пшеницей и сахарной свеклой, что становится еще одним путем обогащения радикалов.

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Тем не менее глава минэнерго САР настроен оптимистично и верит, что этому будет положен конец.

«Но, я уверен, благодаря нашей великой армии и президенту мы сумеем освободить эти земли», — сказал Замель.

В настоящее время Сирия активно наращивает деловые связи с другими странами, проявлением чего и стал новый контракт с Ираном. Зарубежные компании демонстрируют заинтересованность в сотрудничестве с Дамаском и хотят принять участие в восстановлении арабской республики. Такое партнерство оказывается весьма взаимовыгодным. Так, например, для находящегося под американскими санкциями Тегерана крупная сделка по восстановлению электростанции «Махарда» окажется весьма кстати.