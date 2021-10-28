Ирак и Иран договорились о смягчении визового режима

Багдад, 28 октября. Иранские и иракские власти отменили визовые требования для своих граждан, которые прибывают в страну на самолете. Об этом сообщил посол Тегерана в Багдаде Ирадж Масджеди.

Дипломат поздравил мусульман с прошедшим днем рождения пророка Мухаммада, а потом оповестил о нововведениях.

«Я хотел бы сообщить моим дорогим соотечественникам, что с сегодняшнего дня они могут летать в Ирак самолетом без визы с действующим паспортом и медицинской справкой», — написал он в своем аккаунте Twitter.

ضمن تبریک میلاد رسول الله ( ص ) به اطلاع هموطنان عزیز میرسانم از امروز میتوانند بدون ویزا و با دردست داشتن گذرنامه معتبر و ملاحظات پروتکلهای بهداشتی از طرق هواپیما به عراق سفر کنند . — ایرج مسجدی Irajmasjidi (@IMasjidi) October 25, 2021

Как отменялись визы в Ираке

Смягчение визового режима между двумя странами было согласовано в сентябре во время визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Тегеран, где политик встретился с президентом Ирана Эрбахимом Раиси.

«Ирак согласился увеличить туристическую квоту для иранских паломников, которые хотят посетить шиитскую святыню в Кербеле», — пояснил тогда Раиси.

По итогам той встречи Ирак согласился увеличить количество паломнических виз с 30 до 60 тысяч человек. Однако уже спустя 3 дня поступило новое заявление.

«Мы начали переговоры с премьер-министром Ирака. Встречи сопровождались активными дискуссиями, в результате которых появился проект двустороннего соглашения. Его должен подписать Багдад», — сообщил Ирадж Масджеди.

Иранский посол заявил, что договоренности предусматривают отмену визового режима без ограничений срока посещения страны.

Первый шаг Тегерана

С инициативой отмены виз выступили иранские власти. В июне 2021 года появилось заявление тегеранского кабинета министров, в котором говорилось об одобрении смягчения визовых правил для жителей Ирака на 45-дневный срок во время паломничества иранцев в Кербелу.

«Эта инициатива направлена на облегчение возможностей посещения жителями Ирана религиозных святынь в Ираке», — пояснила пресс-служба иранского правительства.

Тегеран подчеркивал, что решение было не окончательным и объявил, что ждет встречного шага от Багдада.

Что ожидается

Взаимное смягчение визового режима выгодно для обеих стран. До пандемии Ирак был крупнейшим источником туристов для Тегерана. Одновременно с этим сотни тысяч иранских паломников направлялись в священные для шиитов города Наджаф и Кербела, чтобы принять участие в походе Арбаин.

Это событие знаменует собой конец 40-дневного траура, посвященного мученической смерти Имама Хусейна — внука пророка Мухаммеда и его соратников в битве при Кербеле, которая состоялась 10 октября 680 года.

Накануне шиитских религиозных мероприятий ежедневно в Ирак направляются до 10 тысяч паломников. На территории страны находится мусульманские святыни, а также археологические памятники. Это позволяет официальному Багдаду рассчитывать на значительные доходы от туризма. К примеру, в 2019 году Ирак получил 3,6 млрд долларов доходов от этой сферы.

В то же время Исламская республика Иран также находится на древней земле, которая сохранила сотни исторических достопримечательностей. Среди них базары, музеи, мечети, мосты, бани, медресе, мавзолеи, церкви, башни, особняки. Многие из них внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пандемия нанесла существенный урон индустрии отдыха. По данным Всемирной туристической организации количество прибывших, например, в Иран туристов за первые восемь месяцев 2020 года упало на 72% по сравнению с 2019 годом.

Такая ситуация во всем мире. Государства вводят ограничительные меры в связи с усугубившейся ситуацией из-за пандемии. Вместе с тем аналитики делают оптимистические прогнозы, в которых говорится, что после локализации коронавируса тот же Иран столкнется с туристическим бумом.

Так или иначе, но иранские власти даже в условиях кризиса придерживаются плана туристического развития, в котором заявлена цель увеличить количество туристов к 2025 году до 20 млн человек против 4,8 млн, приехавших в страну в 2014-м.

Пока иранцам разрешено пребывать на территории Ирака в течение одного месяца. Министерство внутренних дел Ирака уже объявило, что визы жителям Ирана будут проставляться в паспорт по прибытию на иракскую землю.