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Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках сиквела

  /   Обновлено: 28 октября 2021 17:06
Общество
Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках сиквела
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 28 октября. Съемочная команда второй части ленты о супергерое вселенной DC «Аквамен» столкнулась с неожиданной проблемой. Звезда первого фильма Джейсон Момоа заразился коронавирусом в процессе работы над сиквелом.

О болезни знаменитости сообщили источники издания The Sun. По их данным, актер сдал тест на коронавирус и получил положительный результат, поэтому ему пришлось изолироваться.

Момоа чувствует себя хорошо, но создатели сиквела «Аквамена» очень переживают из-за возможного срыва сроков. Поскольку съемки находятся в самом разгаре, они надеются, что исполнитель главной роли как можно быстрее сможет вернуться к работе.

Вместе с актером во втором фильме появятся Николь Кидман и Эмбер Херд, которые снимались и в первой части. Премьера сиквела запланирована на декабрь 2022 года.

Джейсон Момоа говорил, что хочет посвятить «Аквамен-2» онкобольному мальчику, которого уже нет в живых. Актер общался с ребенком и успел осуществить его мечту.

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коронавирус аквамен момоа
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