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Экс-председатель Счетной палаты Саратовской области Карпов умер на 75-м году жизни

  /   Обновлено: 28 октября 2021 17:06
Общество
Экс-председатель Счетной палаты Саратовской области Карпов умер на 75-м году жизни
pixabay.com

Саратов, 28 октября. Бывший председатель Счетной палаты Саратовской области Юрий Карпов скончался на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

В 1997 году Карпов был назначен на должность по решению Саратовской областной думы. Он возглавлял работу Счетной палаты региона два срока подряд и внес неоценимый вклад в развитие финансового контроля.

Позднее он был заместителем начальника областного управления Федеральной службы налоговой полиции и неоднократно получал государственные награды. Коллеги помнят его как порядочного, отзывчивого и мудрого человека.

Незадолго до этого скончался бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов. Ему было 75 лет.

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смерть счетная палата саратовская область юрий карпов
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