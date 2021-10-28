Экс-председатель Счетной палаты Саратовской области Карпов умер на 75-м году жизни

Саратов, 28 октября. Бывший председатель Счетной палаты Саратовской области Юрий Карпов скончался на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

В 1997 году Карпов был назначен на должность по решению Саратовской областной думы. Он возглавлял работу Счетной палаты региона два срока подряд и внес неоценимый вклад в развитие финансового контроля.

Позднее он был заместителем начальника областного управления Федеральной службы налоговой полиции и неоднократно получал государственные награды. Коллеги помнят его как порядочного, отзывчивого и мудрого человека.

Незадолго до этого скончался бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов. Ему было 75 лет.