Создание военного блока из западных стран противоречит принципам мироустройства, заложенным после Второй мировой войны. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог Александр Рудаков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России противостоять распространению миссии НАТО на весь мир.

«Такая тенденция очевидна, поскольку создаются новые блоки, например, AUKUS (альянс, образованный Австралией, Великобританией и США. — Прим. ФАН), которые будут ассоциированы с НАТО и станут единой системой военного командования во главе с Соединенными Штатами», — сообщил политолог.

Александр Рудаков отметил, что, на его взгляд, в современном мире особенно тяжело приходится странам, которые отстаивают собственные национальные интересы.

«Очевидно, попытка создания военного блока, который состоит исключительно из западных государств и считает весь мир зоной своей ответственности, — это претензия на мировое господство, на его осуществление военными методами. Это прямо противоречит целям и принципам послевоенного устройства мира, которые были зафиксированы в Ялте и Потсдаме. Такое положение дел предполагает новые риски и угрозы для суверенитета тех государств, которые стремятся идти собственным путем развития, осуществлять независимую внешнюю политику», — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение он добавил, что наше государство не раз открыто заявляло о своей позиции в вопросе распространения миссии НАТО в мире.

«Президент Владимир Путин и министр Сергей Лавров неоднократно подчеркивали, что защита суверенитета — важнейший приоритет внутренней и внешней политики России», — подытожил эксперт.

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