Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 17:11
17:10
Политика
Захарова считает преждевременным вопрос признания афганского правительства «Талибана»
17:09
Общество
Устроившим скандальную фотосессию блогерам грозит до десяти месяцев лишения свободы
17:08
Общество
Публицист Носиков: «К ним едет ревизор»
17:07
Политика
Политолог Рудаков назвал причины ослабления позиций США в мире
17:06
Общество
Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках сиквела
17:05
Общество
Экс-председатель Счетной палаты Саратовской области Карпов умер на 75-м году жизни
17:03
Происшествия
На Камчатке неизвестные надругались над 17-летней девушкой-инвалидом
17:00
Шоу-бизнес
Лена Миро предрекла Ксении Бородиной старость с котами
16:59
Общество
Общественный транспорт Петербурга изменит режим работы в период с 30 октября по 7 ноября
16:57
Общество
Власти Москвы заявили о снижении темпов распространения коронавируса в городе
Все новости

Лена Миро предрекла Ксении Бородиной старость с котами

  /   Обновлено: 28 октября 2021 17:00
Шоу-бизнес
Лена Миро предрекла Ксении Бородиной старость с котами
slovodel.com  /  instagram.com / @borodylia / @lenamyro

Москва, 28 октября. Писательница и блогер Лена Миро прокомментировала конфликт Ксении Бородиной и Виктории Бони. По ее словам, телеведущая не должна была отвечать на выпад модели, ей стоило бы позаботиться о своем будущем. Миро считает, что Бородиной грозит одинокая старость.

В своем ЖЖ Миро написала, что Бородина живет в замкнутом круге «с лобного — на лобное, потом на Дубровку, а оттуда — в Нахабино». Телезвезде нужно задуматься о личной жизни, поскольку никто из ее мужчин «не продержался на бородинских харчах — все смылись».

«Мой личный выбор — идти все дальше. С бревна на ТНТ — бревном кататься на Первом. И поскуливать при этом: голосуйте! А то меня выгонят. Да, пусть катаюсь я не очень, зато человек хороший!» — сыронизировала блогер.

Будущее Бородиной кажется Миро вполне очевидным: забытая всеми она заведет много кошек. А вечерами светская львица будет кутаться в дорогой плед от Гуччи и сидеть в одиночестве.

Телеведущая принимает участие в проекте Ильи Авербуха «Ледниковый период». Она катается в паре с экс-партнером Ольги Бузовой Дмитрием Соловьевым. С первых эфиров на Бородину обрушилась волна хейта, многие критикуют ее за неумение кататься на коньках. Несколько резких высказываний в адрес Бородиной позволила Виктория Боня. Модель заявила, что звездная брюнетка ей завидует.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Лена Миро предрекла Ксении Бородиной старость с котами
боня миро бородина
Комментировать