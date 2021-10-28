Лена Миро предрекла Ксении Бородиной старость с котами

Москва, 28 октября. Писательница и блогер Лена Миро прокомментировала конфликт Ксении Бородиной и Виктории Бони. По ее словам, телеведущая не должна была отвечать на выпад модели, ей стоило бы позаботиться о своем будущем. Миро считает, что Бородиной грозит одинокая старость.

В своем ЖЖ Миро написала, что Бородина живет в замкнутом круге «с лобного — на лобное, потом на Дубровку, а оттуда — в Нахабино». Телезвезде нужно задуматься о личной жизни, поскольку никто из ее мужчин «не продержался на бородинских харчах — все смылись».

«Мой личный выбор — идти все дальше. С бревна на ТНТ — бревном кататься на Первом. И поскуливать при этом: голосуйте! А то меня выгонят. Да, пусть катаюсь я не очень, зато человек хороший!» — сыронизировала блогер.

Будущее Бородиной кажется Миро вполне очевидным: забытая всеми она заведет много кошек. А вечерами светская львица будет кутаться в дорогой плед от Гуччи и сидеть в одиночестве.

Телеведущая принимает участие в проекте Ильи Авербуха «Ледниковый период». Она катается в паре с экс-партнером Ольги Бузовой Дмитрием Соловьевым. С первых эфиров на Бородину обрушилась волна хейта, многие критикуют ее за неумение кататься на коньках. Несколько резких высказываний в адрес Бородиной позволила Виктория Боня. Модель заявила, что звездная брюнетка ей завидует.