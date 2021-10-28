Геннадий Онищенко о прививках от COVID: «Уговорить нельзя заставить. Запятую ставьте сами»

Доктора медицинских наук, заместителя президента Российской академии образования (РАО) Геннадия Онищенко порадовало, что власти не планируют «перезапускать» кампанию по вакцинации от COVID-19. Наличие таких планов опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это постоянная кампания [по вакцинации], которая должна вестись и ведется на постоянной основе в разных сегментах. Никакого перезапуска нет и быть не может», — отметил Песков в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Он опроверг планы по введению в России обязательной, «тотальной» вакцинации от коронавируса. Ранее со статьей, что во властных структурах рассматривают вопрос о возможной «перезагрузке» прививочной кампании, выступил «Коммерсант».

В авторской колонке для ФАН Геннадий Онищенко рассказал о своем отношении к этому вопросу. Отметим сразу — данное мнение является личной позицией автора, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вакцинация: уговорить нельзя заставить. Колонка Геннадия Онищенко

Озабоченность наших властей и медицинского сообщества в связи с недостаточной эффективностью агитационной кампании по вакцинации от COVID-19 вполне обоснована. Очень хорошо, что это беспокоит все большее количество россиян.

Но должен сказать, наверно, для кого-то неприятную вещь. На самом деле нужно, чтобы эта кампания уже началась по-настоящему. Пока лично я, к сожалению, не вижу согласованной целенаправленной работы в этой области. То, что мы имеем сейчас, трудно назвать нормальной агитацией за прививки.

Исключений в виде положительных примеров агитации, к сожалению, немного. Как правило, все попытки запугать людей разговорами о смерти приводят к тому, что они в силу особенностей человеческой психики просто отказываются верить «пугальщикам». Так что попытки стимулировать вакцинацию при помощи политики устрашения, на мой взгляд, дали обратный эффект.

Рискну даже сказать несколько слов в защиту антипрививочников, которых на западный манер у нас иногда называют антиваксерами. Думаю, многие из этих людей — просто жертвы ошибок, совершенных теми, кто в силу своей профессии и занимаемой должности был обязан дать доходчивые объяснения необходимости прививок.

Так что работу на ниве пропаганды вакцинации от COVID-19, на мой взгляд, пора пересмотреть.

При этом считаю, что нам не нужно идти по пути создания каких-то новых органов, отвечающих за вакцинацию. Считаю, что за это должны отвечать Минздрав и служба эпидемического надзора. Кроме того, на мой взгляд, в деле пропаганды вакцинации должна быть усилена роль оперативного штаба по противодействию пандемии. Всем остальным структурам должна быть отведена в большей степени вспомогательная роль. Их задача — достучаться до определенных возрастных, социальных и профессиональные групп.

Федеральное агентство новостей /

Еще хочу обратить внимание вот на что. Любые нововведения не должны сопровождаться отрицанием того, что было сделано раньше. Неприемлемо разрушать работающие механизмы. На мой взгляд, не стоит обвинять врачей и ученых, что они не справились с работой по пропаганде вакцинации. Просто нужно эту работу упорядочить, добиться, чтобы обществу не посылались взаимоисключающие противоречивые сигналы.

Должен напомнить, что с первого дня пандемии из-за рубежа была начата гибридная информационно-террористическая атака, которая, к сожалению, оказала влияние на многих, в том числе в нашей стране. Вот откуда все эти идеи дискредитации вакцинации, атаки на российские вакцины и так далее. Вот откуда все эти попытки политизировать все, что касается российских препаратов, нашей системы здравоохранения, что само по себе недопустимо. Проблема профилактики COVID-19 исключительно медико-социальная — политизации тут не место.

На мой взгляд, занимаясь этой проблемой, нужно более жестко контролировать информацию о вакцинации, которая попадает в публичное пространство. Считаю, что тем, кто за это отвечает, не стоит проявлять излишнюю терпимость к людям с медицинскими дипломами, которые позволяют себе выступать с, мягко скажем, странными заявлениями по поводу прививок. Такие вещи надо жестко отслеживать и принимать соответствующие меры. Не только действия, но и слова медиков ни в коем случае не должны быть во вред обществу.

При этом поддержу то, что было сказано сегодня на самом высоком уровне, по поводу отсутствия планов ввести тотальную обязательную вакцинацию. Это абсолютно правильное решение. На мой взгляд, пугать людей тотальной вакцинацией не только неправильно, но и просто контрпродуктивно. Как говорится — уговорить нельзя заставить. Запятую в нужном месте поставьте сами. Лично я — за информированное согласие, как прописано в нашем законодательстве.

Что касается правил вакцинации, то напомню, в нашей стране есть национальный календарь прививок, который исполняется. Да, пандемия COVID-19 создала для всего мира новую реальность, на которую необходимо адекватно реагировать.

Напомню, наша страна всегда был пионером в деле профилактики инфекционных заболеваний. Еще во времена СССР инициативы наших выдающихся медиков помогли победить страшные болезни по всему миру. Так остается и сегодня, так будет и впредь.