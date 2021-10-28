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Устроившим скандальную фотосессию блогерам грозит до десяти месяцев лишения свободы
Общество

В Москве состоялся суд над блогером из Таджикистана Русланом Бобиевым и его подругой Анастасией Чистовой. Пару обвиняют в оскорблении чувств верующих, им могут грозить наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до десяти месяцев.

Молодые люди опубликовали в социальных сетях скандальное фото, где девушка стоит перед парнем на коленях в куртке с надписью «полиция» и имитирует оральный секс на фоне храма на Красной площади.

«Мы считаем неправильным то, что сделал Руслан Бобиев, мы считаем, что это грязный хайп. Я лично не верю, что он хотел оскорбить кого-то конкретно, мне кажется, что он специально выбрал ракурс, где есть Кремль, Красная площадь, храм, чтобы «наехать» сразу на всех», — заявил активист Сергей Запланов.

Молодые люди раскаялись в содеянном и принесли публичные извинения всем, кого задела их выходка.

«Это был просто хайп, и, естественно, я раскаиваюсь, я выложила видео с извинениями. Конечно, угрозы поступать мне не перестали, но какое-то количество людей встало на мою сторону», — сказала Анастасия Чистова.

В ходе суда прокурор попросил приговорить Бобиева и Чистову к десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Оглашение приговора состоится в мировом суде Тверского района Москвы 29 октября.

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