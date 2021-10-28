Дмитрий Губерниев уничижительно высказался в адрес легенды сборной России Павлюченко

Москва, 28 октября. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал экс-форварда сборной России по футболу Романа Павлюченко.

Дмитрий Губерниев ответил бронзовому призеру чемпионата Европы 2008 года Роману Павлюченко, который ранее раскритиковал комментатора, посоветовав ему не «лезть» в футбол. Экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной России также заявил, что не пришел в студию телеканала «Матч ТВ», узнав, что вести эфир будет телеведущий. Губерниев в интервью изданию «Спорт-Экспресс» отметил, что Павлюченко превратился в «абсолютно ничто».

«Да и, честно говоря, думаю, что он преувеличивает насчет эфира — ну какой нормальный человек позовет его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Что ему-то там делать? Нужно же отдавать себе отчет в происходящем. Он может разве что туда прийти полы помыть. Да и то у него плохо получится — тряпкой в ведро не попадет», — подчеркнул Губерниев.

Павлюченко выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. Ему принадлежит рекорд национальной команды по количеству голов на чемпионатах Европы. Более того, Павлюченко был включен УЕФА в символическую сборную континентального первенства 2008 года.