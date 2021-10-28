Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 17:10
17:10
Политика
Захарова считает преждевременным вопрос признания афганского правительства «Талибана»
17:09
Общество
Устроившим скандальную фотосессию блогерам грозит до десяти месяцев лишения свободы
17:08
Общество
Публицист Носиков: «К ним едет ревизор»
17:07
Политика
Политолог Рудаков назвал причины ослабления позиций США в мире
17:06
Общество
Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках сиквела
17:05
Общество
Экс-председатель Счетной палаты Саратовской области Карпов умер на 75-м году жизни
17:03
Происшествия
На Камчатке неизвестные надругались над 17-летней девушкой-инвалидом
17:00
Шоу-бизнес
Лена Миро предрекла Ксении Бородиной старость с котами
16:59
Общество
Общественный транспорт Петербурга изменит режим работы в период с 30 октября по 7 ноября
16:57
Общество
Власти Москвы заявили о снижении темпов распространения коронавируса в городе
Все новости

Дмитрий Губерниев уничижительно высказался в адрес легенды сборной России Павлюченко
Спорт
Дмитрий Губерниев уничижительно высказался в адрес легенды сборной России Павлюченко
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Москва, 28 октября. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал экс-форварда сборной России по футболу Романа Павлюченко.

Дмитрий Губерниев ответил бронзовому призеру чемпионата Европы 2008 года Роману Павлюченко, который ранее раскритиковал комментатора, посоветовав ему не «лезть» в футбол. Экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной России также заявил, что не пришел в студию телеканала «Матч ТВ», узнав, что вести эфир будет телеведущий. Губерниев в интервью изданию «Спорт-Экспресс» отметил, что Павлюченко превратился в «абсолютно ничто».

«Да и, честно говоря, думаю, что он преувеличивает насчет эфира — ну какой нормальный человек позовет его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Что ему-то там делать? Нужно же отдавать себе отчет в происходящем. Он может разве что туда прийти полы помыть. Да и то у него плохо получится — тряпкой в ведро не попадет», — подчеркнул Губерниев.

Павлюченко выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. Ему принадлежит рекорд национальной команды по количеству голов на чемпионатах Европы. Более того, Павлюченко был включен УЕФА в символическую сборную континентального первенства 2008 года.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Дмитрий Губерниев уничижительно высказался в адрес легенды сборной России Павлюченко
футбол павлюченко скандал губерниев критика
Комментировать