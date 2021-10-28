Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 17:10
17:08
Общество
Публицист Носиков: «К ним едет ревизор»
17:07
Политика
Политолог Рудаков назвал причины ослабления позиций США в мире
17:06
Общество
Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках сиквела
17:05
Общество
Экс-председатель Счетной палаты Саратовской области Карпов умер на 75-м году жизни
17:03
Происшествия
На Камчатке неизвестные надругались над 17-летней девушкой-инвалидом
17:00
Шоу-бизнес
Лена Миро предрекла Ксении Бородиной старость с котами
16:59
Общество
Общественный транспорт Петербурга изменит режим работы в период с 30 октября по 7 ноября
16:57
Общество
Власти Москвы заявили о снижении темпов распространения коронавируса в городе
16:53
Весь мир
Президент Бразилии пошел в суд, чтобы вернуть себе доступ в соцсети
16:50
Происшествия
Врачи не смогли спасти жизнь выпавшей из окна 14-летней петербурженки
Все новости

Уральские инспекторы ДПС спасли семью, которая замерзала в машине на заснеженной трассе

  /   Обновлено: 28 октября 2021 16:49
Общество
Уральские инспекторы ДПС спасли семью, которая замерзала в машине на заснеженной трассе
 /  пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Екатеринбург, 28 октября. Сотрудники ДПС обнаружили на заснеженной трассе «Пермь-Екатеринбург» семью из четырех человек и оказали им помощь.

Семья возвращалась из Перми в Екатеринбург, когда их автомобиль сломался. В машине был отец с двумя детьми трех и четырех лет, а также их 60-летняя бабушка. В общей сложности они провели на заснеженной трассе около часа. После этого их транспортное средство обнаружили сотрудники ДПС.

«Во время поездки у машины возникла поломка двигателя. Около часа дети с отцом и с бабушкой провели в холодной машине. Проезжающие машины не останавливались», — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторы довезли пострадавших до ближайшего кафе, где они смогли поесть и согреться. Также сотрудники ДПС доставили сломанную машину до Екатеринбурга.

Не так давно сотрудники новосибирской Госавтоинспекции спасли жизнь врачу-реаниматологу. Они сопроводили карету скорой с умирающим медиком на экстренную операцию в Новосибирск.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Уральские инспекторы ДПС спасли семью, которая замерзала в машине на заснеженной трассе
автомобиль дпс трасса хорошие новости россии
Комментировать