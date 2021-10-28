Уральские инспекторы ДПС спасли семью, которая замерзала в машине на заснеженной трассе

Екатеринбург, 28 октября. Сотрудники ДПС обнаружили на заснеженной трассе «Пермь-Екатеринбург» семью из четырех человек и оказали им помощь.

Семья возвращалась из Перми в Екатеринбург, когда их автомобиль сломался. В машине был отец с двумя детьми трех и четырех лет, а также их 60-летняя бабушка. В общей сложности они провели на заснеженной трассе около часа. После этого их транспортное средство обнаружили сотрудники ДПС.

«Во время поездки у машины возникла поломка двигателя. Около часа дети с отцом и с бабушкой провели в холодной машине. Проезжающие машины не останавливались», — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторы довезли пострадавших до ближайшего кафе, где они смогли поесть и согреться. Также сотрудники ДПС доставили сломанную машину до Екатеринбурга.

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