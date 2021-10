Президент Бразилии пошел в суд, чтобы вернуть себе доступ в соцсети

Бразилиа, 28 октября. Президент Бразилии Жаир Болсонару потребовал у Верховного суда заблокировать постановление о заморозке его страниц в социальных сетях по примеру Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Brazil's largest media outlet, Globo, published an op-ed today arguing tech monopolies should ban Bolsonaro from social media, as they did with Trump, again placing corporate executives in a more powerful position than democratically elected leaders. https://t.co/JX0a4pNMyu

Ранее следственная комиссия Сената Бразилии одобрила отчет, в котором требуется предъявить обвинения против президента. В докладе Болсонару осуждается за совершение девяти преступлений, связанных с управлением страной в период пандемии коронавируса, включая шарлатанство, несоблюдение санитарных мер, должностные правонарушения и преступления против человечества.

Авторы отчета также предложили запретить президенту пользоваться социальными сетями, чтобы «защитить бразильское население» от дезинформации.

Комиссия также запросила информацию о его активности в интернете начиная с апреля 2020 года. В ответ генеральный прокурор Бразилии, сторонник Болсонару, потребовал у Верховного суда запретить медиакомпаниям предоставлять какие-либо данные о действиях президента в интернете. В начале этой недели Youtube и Facebook удалили со своих платформ видео, опубликованное президентом, в котором он сделал ложное заявление о том, что вакцины против COVID-19 могут привести к заражению СПИДом.

Brazil lawmakers asked the Supreme Court to ban Pres. Bolsonaro from social media, after he posted a video making false claims linking #COVID19 vaccines to AIDS.



Senators plan to vote on recommending Bolsonaro be charged with crimes against humanity for his pandemic response. pic.twitter.com/3n4XZpsNSs