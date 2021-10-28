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Президент Бразилии пошел в суд, чтобы вернуть себе доступ в соцсети

  /   Обновлено: 28 октября 2021 16:55
Весь мир
Президент Бразилии пошел в суд, чтобы вернуть себе доступ в соцсети
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Бразилиа, 28 октября. Президент Бразилии Жаир Болсонару потребовал у Верховного суда заблокировать постановление о заморозке его страниц в социальных сетях по примеру Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее следственная комиссия Сената Бразилии одобрила отчет, в котором требуется предъявить обвинения против президента. В докладе Болсонару осуждается за совершение девяти преступлений, связанных с управлением страной в период пандемии коронавируса, включая шарлатанство, несоблюдение санитарных мер, должностные правонарушения и преступления против человечества.

Авторы отчета также предложили запретить президенту пользоваться социальными сетями, чтобы «защитить бразильское население» от дезинформации.

Комиссия также запросила информацию о его активности в интернете начиная с апреля 2020 года. В ответ генеральный прокурор Бразилии, сторонник Болсонару, потребовал у Верховного суда запретить медиакомпаниям предоставлять какие-либо данные о действиях президента в интернете. В начале этой недели Youtube и Facebook удалили со своих платформ видео, опубликованное президентом, в котором он сделал ложное заявление о том, что вакцины против COVID-19 могут привести к заражению СПИДом.

Выдвижение обвинений против Болсонару маловероятно, так как генеральный прокурор Бразилии является его сторонником. Тем не менее в отчете отмечается растущая политическая изоляция крайне правого главы государства. В преддверии выборов уровень его поддержки упал до рекордно низких показателей на фоне кризиса пандемии и высокой инфляции.

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запрет бразилия социальные сети жаир болсонару
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