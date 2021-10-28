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Спецпредставитель президента РФ Иванов упрекнул Молдавию в желании жить за счет Москвы
Политика
Спецпредставитель президента РФ Иванов упрекнул Молдавию в желании жить за счет Москвы
wikipedia.org  /  CC BY 3.0

Москва, 28 октября. Энергетический кризис Молдавии стал примером того, как некоторые страны планируют выживать за счет «халявных» поставок топлива из России. Такое заявление сделал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Дипломат усомнился, сможет ли Россия приобрести новых союзников, переходя к углеродной нейтральности.

«Вы видите, что сейчас происходит в Молдавии? Вот это самый характерный пример. Извините, непарламентски выражусь, желающих жить на халяву за счет России очень много», — сказал Иванов.

Компания «Газпром» 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. В Кишиневе сообщили о готовности продолжить диалог с Москвой.

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газ молдавия иванов
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