Спецпредставитель президента РФ Иванов упрекнул Молдавию в желании жить за счет Москвы

Москва, 28 октября. Энергетический кризис Молдавии стал примером того, как некоторые страны планируют выживать за счет «халявных» поставок топлива из России. Такое заявление сделал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Дипломат усомнился, сможет ли Россия приобрести новых союзников, переходя к углеродной нейтральности.

«Вы видите, что сейчас происходит в Молдавии? Вот это самый характерный пример. Извините, непарламентски выражусь, желающих жить на халяву за счет России очень много», — сказал Иванов.

Компания «Газпром» 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. В Кишиневе сообщили о готовности продолжить диалог с Москвой.