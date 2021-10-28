Генерал Перязев: конкурсы АрМИ-2022 пройдут на территории 15 стран

Москва, 28 октября. Конкурсы следующих Армейских международных игр (АрМИ), запланированных на 2022 год, состоятся на территории 15 государств. Об этом сообщил генерал-майор Александр Перязев, который возглавлял жюри на АрМИ-2021.

Генерал Перязев заявил об этом во время подведения окончательных итогов состоявшихся в этом году Армейских международных игр, его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«Армейские международные игры 2022 года пройдут в период с 13 по 27 августа. В ходе Игр планируется провести боле 30 международных конкурсов с максимальным расширением географии их проведения до 15 стран», — отметил Перязев.

Он напомнил, что в АрМИ-2021 приняли участие 277 команд из 42 государств. Ранее сообщалось о международных военных учениях под Каиром, в ходе которых бойцы десантных подразделений ВС РФ и армии Египта освободили деревню от условных террористов.