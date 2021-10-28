Как сохранить благоприятную домашнюю атмосферу на нерабочей неделе

Москва, 28 октября. Эксперты дали несколько профессиональных советов, которые помогут не испортить отношения с близкими. Ведь из-за напряжения, избытка свободного времени и непонимания, чем себя занять, могут возникать различные конфликтные ситуации. Издание «Вести Подмосковья» обратилось к экспертам, чтобы выяснить, как сделать, чтобы на ссоры не осталось ни времени, ни сил.

«Если семья с детьми оказалась заперта на карантине в однокомнатной квартире, жизненно необходимо создать хотя бы две зоны: зону тишины и зону бурной деятельности. В зоне тишины родители при желании удаленно работают, дети — учатся, а в зоне деятельности — играют, смотрят кино и шумят», — говорит автор книги «Потомки будут рады. Традиции, которые начинаются с вас» Евгения Яковлева.

В своей книге она предложила много разнообразных идей, которые не только отвлекут от разборок, но и помогут лучше понять друг друга. Например, хорошей затеей будет украсить дом к Хеллоуину. Если же нет желания отмечать «чужой праздник», можно просто увлечься осенней тематикой или освоить приготовление блюд из тыквы. Можно вместе оформить семейный альбом. Если не было времени создать свои семейные традиции, сейчас самое время этим заняться, советует Елена Яковлева.

Эксперт-психолог в области отношений полов, основательница международного агентства знакомств Елена Толкачева считает, что очень важно заранее продумать, кто чем будет заниматься на выходных, ведь основная проблема — в обилии свободного времени. Можно посвятить время книгам и фильмам, до которых раньше не доходили руки. И очень важно просто обнимать близких и говорить простые слова: «Я тебя люблю!», заключила психолог. Это сближает энергетически и вызывает выброс эндорфинов, гормонов счастья.

Ранее ФАН рассказывал об инициативе, выдвинутой Минэкономразвития. В ведомстве предложили выдавать гранты наиболее пострадавшим от локдауна субъектам бизнеса.