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Экс-представитель Ливии в ООН объявил о выдвижении на президентские выборы
Весь мир
Экс-представитель Ливии в ООН объявил о выдвижении на президентские выборы
Global Look Press  /  x99/ZUMAPRESS.com

Триполи, 28 октября. Бывший заместитель постоянного представителя Ливии при ООН Ибрагим Даббаши объявил о выдвижении на президентские выборы, которые запланированы на 24 декабря. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

«Ввиду сложных обстоятельств, которые переживает наша страна из-за неопытных и некомпетентных лидеров на политической сцене, при поддержке некоторых уважаемых патриотов, я решил баллотироваться на пост президента государства. Полагаюсь на поддержку всех простых ливийцев, среди которых я вырос, с которыми жил, учился и с которыми разделял страдания», — заявил он.

В своем обращении Даббаши призвал сторонников внести вклад в сбор подписей ввиду того, что одним из условий выдвижения является получение 5000 рекомендаций от лиц, зарегистрированных в избирательных списках.

По его словам, предвыборная программа почти готова, и в ближайшее время ее разместят в открытом доступе. Известно, что Даббаши намерен сосредоточиться на восстановлении престижа Ливии, борьбе с коррупцией, возрождении доверия и национального суверенитета. Более того, он планирует поддерживать молодежь, расширять права женщин и развивать отдаленные районы страны.

Ранее о намерении баллотироваться на пост президента Ливии заявил глава политического движения «Возрождение Ливии» Ареф Найед.

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