Финальный аккорд: в конце осени в Петербурге состоится мировая премьера постановки «Час пробил!»

До мировой премьеры литературно-музыкального концерта «Час пробил!» еще целый месяц, но билеты уже наполовину раскуплены. В конце осени петербуржцы и гости города смогут увидеть необычную постановку по новелле Андрея Логинова.

Андрей Логинов — мастер боевых искусств с душой поэта. Знаток восточных единоборств признает, что у боевого искусства и литературы много общего. Свою новеллу он посвятил известному русскому композитору. В основу сюжета легла история выдающегося мастера Игоря Стравинского, а также одного из его произведений, долгое время считавшегося утраченным. В реализации проекта посодействовал Фонд поддержки искусства «Краски жизни».

Примечательно, что Игорь Федорович Стравинский не планировал быть музыкантом и даже учился на юриста, однако встреча с выдающимся композитором Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым подарила этому миру талантливого деятеля искусства.

Стравинский учился и долгое время жил в Петербурге, он оставил потомкам богатое творческое наследие. В апогее своего творческого взлета он создал «Погребальную песнь». Эта симфоническая пьеса была написана в 1908 году и посвящена памяти Римского-Корсакова — любимого учителя, которого Стравинский считал вторым отцом. Ее исполняли всего один раз, в 1909 году. В дальнейшем, вплоть до 2015 года, удивительное по своей эмоциональной силе произведение считалось утерянным, пока его не обнаружили в архивах библиотеки Санкт-Петербургской консерватории.

Теперь с историей взаимоотношений двух талантливых музыкантов, а также потери и обретения уникального произведения, смогут познакомиться все желающие. На сцене Санкт-Петербургской филармонии представят постановку, в которой музыка сплетается с литературой. Сюжет произведения проходит через две эпохи: начало XX века, когда жили и творили два мастера, и наше время, где сотрудники библиотеки обнаруживают утраченную жемчужину мира искусства.

Музыкальную часть постановки для гостей филармонии исполнит Государственный симфонический оркестр Ленинградской области под руководством народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова. А литературную составляющую прочтут актеры театра и кино Анна Мигицко и Иван Батарев. Координатором проекта выступил народный артист России Александр Сокуров.

Также воплотить авторскую задумку в жизнь помог частный фонд. Продюсером проекта стала основатель галереи «Краски жизни» Виолетта Пригожина. Ей, кандидату медицинских наук и почетному сотруднику инфекционной службы Санкт-Петербурга, также не чуждо искусство. Виолетта Кировна издает книги, любит поэзию Серебряного века и пишет картины. Создание фонда она инициировала для поддержки талантливых авторов и популяризации искусства. Ранее галереей «Краски жизни» был организован конкурс тематических картин, посвященных истории Стравинского и его учителя.

Грандиозную по масштабу и глубокую по содержанию музыкально-литературную постановку можно будет увидеть в Большом зале филармонии им. Д. Д. Шостаковича 24 ноября.