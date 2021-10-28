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Глава Геленджика Богодистов не согласился с решением суда о его дисквалификации

  /   Обновлено: 28 октября 2021 16:33
Общество
Глава Геленджика Богодистов не согласился с решением суда о его дисквалификации
facebook.com  /  Геленджик Пресс-служба администрации

Геленджик, 28 октября. Мэр Геленджика Алексей Богодистов прокомментировал решение суда о его дисквалификации после многочисленных звонков по поводу состоявшегося в среду заседания.

Глава города назвал заседание суда очередным пунктом в его рабочем графике с учетом повышенного внимания прокуратуры к администрации Геленджика. Мэр отметил, что не согласен с решением суда о дисквалификации, в связи с чем будет подавать жалобу в краевую инстанцию.

«Продолжаю работать. Сейчас еду в Пшаду открывать новый газопровод», — добавил Богодистов.

Немногим ранее суд привлек мэра Геленджика к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ. Согласно решению суда, Богодистов дисквалифицирован сроком на год за невыполнение требований прокурора об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

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суд дисквалификация богодистов
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