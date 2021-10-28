Таксисты блокировали центр столицы Чили из-за роста цен на топливо

Сантьяго, 28 октября. Чилийские таксисты устроили протестную акцию в столице страны — Сантьяго. Они потребовали от правительства снижения цен на топливо.

Actualización (13:05) caravana de taxis se encuentra detenida en la calzada sur de Alameda entre Ahumada y atravieso de San Antonio/San Francisco. Todas las pistas ocupadas. Recordamos que Alameda al oriente tiene corte/desvío en Av. España y M. Rodríguez #Santiago https://t.co/2t4eTg6qRK pic.twitter.com/R1PhLwM7N0 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 27, 2021

По данным СМИ, караван из более чем тысячи машин собрался на главном столичном проспекте Ла-Аламеда, что привело к крупным заторам в центре Сантьяго. Таксисты потребовали от правительства снизить цены на топливо, которые сильно выросли за последние две недели.

AHORA Taxistas Cortan la Alameda exigiendo el Fin o la Reduccion del Impuesto Especifico a los Combustibles pic.twitter.com/IsjKXt9h4M — FPVR Prensa (@FpvrPrensa) October 27, 2021

«Мы собираемся составить письмо правительству, и в зависимости от ответа, который они нам дадут, мы посмотрим, будем ли мы продолжать», — сказал представитель таксистов Клаудио Моралес.

По словам протестующих, начиная с 2014 года они требуют от правительства отрегулировать ситуацию с агрегаторами, такими как Uber и Cabify, а также снизить цены на топливо.

В середине октября в Чили также прошли протесты посвященные «социальному взрыву» 2019 года, тогда в результате митингов с требованием новой Конституции погибли более 30 человек, 3,4 тысячи были арестованы.