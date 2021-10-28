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Таксисты блокировали центр столицы Чили из-за роста цен на топливо
Весь мир
Таксисты блокировали центр столицы Чили из-за роста цен на топливо
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Сантьяго, 28 октября. Чилийские таксисты устроили протестную акцию в столице страны — Сантьяго. Они потребовали от правительства снижения цен на топливо.

По данным СМИ, караван из более чем тысячи машин собрался на главном столичном проспекте Ла-Аламеда, что привело к крупным заторам в центре Сантьяго. Таксисты потребовали от правительства снизить цены на топливо, которые сильно выросли за последние две недели.

«Мы собираемся составить письмо правительству, и в зависимости от ответа, который они нам дадут, мы посмотрим, будем ли мы продолжать», — сказал представитель таксистов Клаудио Моралес.

По словам протестующих, начиная с 2014 года они требуют от правительства отрегулировать ситуацию с агрегаторами, такими как Uber и Cabify, а также снизить цены на топливо.

В середине октября в Чили также прошли протесты посвященные «социальному взрыву» 2019 года, тогда в результате митингов с требованием новой Конституции погибли более 30 человек, 3,4 тысячи были арестованы.

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