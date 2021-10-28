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Юрист Барсова: Поддельные сертификаты о вакцинации для граждан РФ рисуют на Украине и в Азербайджане

  /   Обновлено: 28 октября 2021 17:00
Общество
Юрист Барсова: Поддельные сертификаты о вакцинации для граждан РФ рисуют на Украине и в Азербайджане
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 28 октября. Ситуация с распространением коронавируса стала темой обсуждения на площадке Медиагруппы «Патриот». Юрист Алена Барсова прокомментировала ситуацию с поддельными сертификатами о вакцинации.

Подделка сертификатов вызывает много правовых вопросов. Во-первых, какое наказание можно применять к врачам, которые идут на такого рода правонарушение? Несут ли ответственность граждане, которые просят медиков о фальсификации? И главное — не пора ли вводить уголовное наказание за фальшивые медицинские документы?

«К сожалению, рынок поддельных сертификатов существует и в нашей стране, и в Европе. Лидируют в этом плане Украина и Азербайджан, которые гражданам РФ способны организовать поддельные сертификаты Phizer и т.д. В России Следственный комитет работает активно, уже вынесены первые приговоры людям, которые изготавливали поддельные сертификаты», — констатировала Барсова, комментируя ситуацию.

Ведущий брифинга поинтересовался у эксперта, не стоит ли допустить в Россию все прочие вакцины, которые сертифицированы ВОЗ или иными структурами. Таким образом можно лишить противников вакцинации аргумента о недоверии к отечественным препаратам. Барсова, отвечая на вопрос, отметила, что противостояние прививок имеет искусственный характер.

«Могу сказать в защиту отечественных вакцин то, что были проведены клинические исследования для всех вакцин, выпущенных РФ на рынок. Причем все исследования полностью соответствуют международному стандарту, соответствуют требованиям ЕС и США. Поэтому эта война между фарм-компаниями — это пиар», — уверена юрист.

Также во время эфира говорили о просьбе российских предпринимателей не закрывать магазины в период с 30 октября по 7 ноября. С таким предложением в Правительство РФ обратились Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Россия в скором времени может зарегистрировать детскую вакцину от коронавируса, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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