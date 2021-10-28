Политолог Ковтун: Германия пиарится на использовании Украиной беспилотников в Донбассе

Санкт-Петербург, 28 октября. Власти Германии предпочитают осуждать и критиковать, но ничего не делают для реального завершения гражданской войны на Украине. С таким заявлением выступил политолог, директор центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун.

Официальный Берлин неприкрыто пиарится на решении ВСУ задействовать турецкие беспилотники Bayraktar в ходе боевых действий, заявил Ковтун в ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Такая позиция противоречит духу «нормандского формата», где все стороны переговоров стремятся принести на Украину мир и порядок, подчеркнул эксперт.

«Вы знаете, немецкая сторона несет свои обязательства по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку является одним из участников «нормандского формата». И мы наблюдаем уже семь с половиной лет фактически полный паралич в выполнении Минских соглашений. Германия пиарится, призывает кого-то к чему-то, но реальных действий по какому-то продвижению и установлению мира не происходит. Это я констатирую факт», — отметил украинский политолог.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Также Ковтун указал на тон заявления МИД Германии по поводу использования БПЛА в Донбассе. Несмотря на то, что прямого осуждения Киева не прозвучало, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выступил в критикой официального Берлина. По мнению политолога, одиозный дипломат совершил правильный поступок: вместо очередных декларативных заявлений немецкие власти должны принимать реальные усилия в соответствии с обязанностями участника «нормандского формата».

«Когда Израиль бомбардирует территории Западного берега реки Иордан, где находится ХАМАС, МИД Германии, скажем мягко, свои заявления не озвучивает. Вот мне бы хотелось вслед за послом Мельником посоветовать им заниматься чем-то более предметным и деятельным, например, созывом встречи «нормандского формата», — упрекнул Германию Вячеслав Ковтун за пиар на костях.

Об использовании турецких беспилотников Bayraktar в ходе боевых действий на юго-востоке Украины официально заявили в Генштабе ВСУ. Данное решение вызвало негативную реакцию Москвы: официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предостерег официальный Киев от дальнейших попыток дестабилизации обстановки в Донбассе.