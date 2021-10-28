Жена актера Чубченко заявила о решении Дорониной не приезжать в МХАТ имени Горького

Москва, 28 октября. Почетный президент МХАТ имени Горького и народная артистка СССР Татьяна Доронина не хочет бывать в театре. Об этом рассказала супруга актера Андрея Чубченко, актриса Юлия Зыкова.

Актерская пара много лет работала в МХАТе рядом с Дорониной, которая была худруком культурного учреждения. Артистка даже помогла коллегам с квартирой, а они, в свою очередь, выбрали ее в качестве крестной матери для дочери. Зыкова по-прежнему продолжает общаться с почетным президентом МХАТа.

«Страшно представить, как она сейчас. Ее великое молчание пугает... Она в 2019 году сыграла в спектакле и больше не приезжала в театр. Это было ее решением», — поделилась жена Чубченко в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

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По словам актрисы, позиция Дорониной стала ответом на все, что с ней произошло в театре. Зыкова и ее муж уверены, что артистка покинула пост худрука МХАТа не по своей воле.

«Мы считали ее снятие с поста художественного руководителя театра несправедливым, потому что Доронину обманули и ввели в заблуждение», — пояснил Чубченко.

Как утверждает артистка, и их с мужем, и других актеров, поддержавших Доронину, лишили ролей. Супруги и почетный президент МХАТа надеются, что прежний театр вернется и перестанет быть «клубом по интересам».

После ухода Татьяны Дорониной худруком МХАТ имени Горького стал режиссер Эдуард Бояков. Он рассказывал, что много раз пытался наладить общение с почетным президентом театра, но она отказывается идти на контакт.