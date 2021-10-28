Винер-Усманова заявила, что судейство на ЧМ по гимнастике довело сестер Авериных до слез

, 28 октября. Глава федерации художественной гимнастики России, тренер Ирина Винер-Усманова рассказала, что это не первые слезы на глазах Дины и Арины Авериных. До чемпионата мира в Японии они сильно переживали из-за несправедливого судейства на Олимпиаде в Токио.

По словам Винер-Усмановой, у главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Натальи Кузьминой «нет ни совести, ни чести».

«Она же сказала как-то публично вице-президенту FIG Василию Титову, что Россия для нее теперь ничто. Вот так себя и ведет, к сожалению. С командой будем бороться дальше, выступать в групповых упражнениях, в финале многоборья», — поделилась тренер с РИА Новости.

В финале чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в Японии, Дина Аверина получила на 0,05 балла меньше, чем белорусская спортсменка Алина Горносько. В итоге серебро досталось россиянке, а золото — ее сопернице. Бронзовую медаль выиграла Арина Аверина.

Аналогичная ситуация сложилась на Играх в Токио. Тогда Дина Аверина отлично справилась с произвольной программой, а израильская гимнастка Линой Ашрам уронила предмет. Золото отдали израильтянке, Авериной пришлось довольствоваться серебром. Тогда технический комитет, возглавляемый Натальей Кузьминой, не выявил нарушений в работе арбитров на Олимпиаде.