Банги, 28 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера сумел не просто справиться с возникающими перед ним трудностями государственного управления, но и консолидировать население в вопросе восстановления страны. Об этом сообщает издание Le Potentiel Centrafricain.

ЦАР богата природными ресурсами, в ней проживет более пяти миллионов человек, она также занимает одно из ключевых мест в стратегиях региональной обороны и безопасности. По словам сотрудников СМИ, немаловажную роль в этом сыграл национальный лидер и принятые им решения, в том числе о сотрудничестве с российскими инструкторами, которые помогли национальной армии освободить страну от боевиков.

«Шесть лет непрерывной реконструкции при президенте Туадера привели к реальному улучшению обстановки: мы получили диверсифицированную экономику, достигли значительных сельскохозяйственных и энергетических успехов, получили здоровую макроэкономическую структуру, контролируемый долг и развили международную сеть отношений с другими странами», — говорится в статье.

Помимо этого, как считают журналисты, главе государства удалось собрать вокруг себя сплоченную команду чиновников, действительно заинтересованных в развитии республики. Это видит и население, которое также прониклось идеями национального восстановления.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Сигналы от жителей свидетельствуют о максимальном уровне доверия и консолидации усилий. 2016–2020 годы стали временем невероятных перемен в ЦАР. Приход к власти Туадера положил начало устойчивой программе реформ после двадцати лет застоя», — пишут сотрудники Le Potentiel Centrafricain.

После значительных инвестиций в стратегические отрасли жизни страны, центральноафриканцы могут получить доступ к качественной медицине и образованию, питьевой воде и дешевой электроэнергии.

«И это самый правильный подход, так как государство должно служить нации, заботиться о необходимой инфраструктуре и благосостоянии граждан. Так и только так укрепляется единство народа, реализуются принципы мира и демократии», — подчеркивают аналитики.

По словам журналистов, «второй ренессанс» ЦАР замедлился из-за желания экс-президента республики Франсуа Бозизе незаконно вернуться к власти при помощи боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Но благодаря обращению правительства к союзникам из России и Руанды катастрофы удалось избежать и вернуть ранее потерянные территории.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Помощь российских специалистов позволила решить проблемы безопасности и проработать стратегию развития на следующие четыре года. Она должна ускорить экономические преобразования, с опорой на мир и сплоченность, создание рабочих мест и благоприятных условий для жизни, строительство жилья в городских и сельских районах и так далее. Все это возможно с таким человеком, как Фостен-Арканж Туадера. Он сделает из ЦАР флагманскую страну региона», — заключили сотрудники Le Potentiel Centrafricain.