Турецкая армия готовит две военные операции в Сирии

Анкара, 28 октября. Армия Турции планирует проведение двух военных операций на территории Сирии. Об этом сообщает источник в сирийской оппозиции.

Как передает РИА Новости, военных разделили на группы для работы на нескольких направлениях. Речь идет о провинции Идлиб, некоторых поселениях в районе городов Мари и Аазаз, границах Эль-Камышлы и Хасаки.

«Вооруженные формирования переведены в полную боевую готовность по распоряжению из Анкары», — указал источник издания.

Согласно имеющейся информации, группировки под руководством Турции намерены одновременно оказать поддержку вооруженным формированиям на северо-западе Идлиба и проводить операцию на северо-востоке Сирии против «Сирийских демократических сил». Конкретные сроки начала военных операций неизвестны, но предварительно, это может произойти после встречи президента Турции Тайипа Эрдогана с американским лидером Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что Анкара усиливает свою вооруженную группировку на севере САР. В течение недели турецкие военные перебрасывают в Заевфратье подкрепление. При этом, как передает «Царьград», военный корреспондент Семен Пегов отмечал, что сирийские вооруженные формирования начинают новую войну из-за передела ресурсов.