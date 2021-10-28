Врач-диетолог Ноев дала десять советов, как не располнеть с наступлением холодов

Вслед за активным, легким летом наступила красивая, но промозглая осень — период дождей, сезонных заболеваний и сокращающегося светового дня. Недаром у многих людей именно осенью наблюдаются упадок сил и депрессивное состояние, которые они начинают заедать чем-нибудь вкусненьким. Как результат — лишний вес, от которого так старательно избавлялись всю весну и лето. Как рассказала ФАН врач-диетолог Александра Ноев, есть десять простых правил, которые не позволят набрать лишние килограммы с наступлением холодов.

Самым главным условием для похудения диетолог назвала режим сна. Как объяснила Ноев, засыпать надо не позднее 23:00, а длительность сна должна составлять около восьми часов.

«Осенью как никогда важно соблюдать режим сна и отдыха, чтобы не усугубить сезонное падение иммунитета. Крайне важно высыпаться каждый день. Полуночники, игнорирующие это важное правило, всегда имеют серьезные проблемы со здоровьем. Они съедают гораздо больше углеводной и жирной пищи. Следствие — лишний вес», — объяснила она.

Во-вторых, после пробуждения надо выпить стакан теплой (40-42 градуса) некипяченой воды без газа. А через пятнадцать минут после этого употребить одну столовую ложку льняного масла. Оно помогает понижать холестерин, снижает вязкость крови, улучшает метаболизм и нормализует стул. Однако диетолог предупредила, что хранить открытую бутылку льняного масла надо только в холодильнике и только в течение полутора месяцев, иначе оно становится токсичным.

Третьей ступенькой успеха на пути к похудению является завтрак. По словам врача-диетолога, основа осеннего питания утром — это горячая каша. Но иногда можно себя побаловать сырниками, запеканкой или яичницей.

Из личного архива Александры Ноев /

«Начните день правильно: нет ничего полезнее, чем завтрак из цельнозерновых круп, овощей и сезонных фруктов. Можно употреблять и сухофрукты, но не забывайте об их высокой калорийности. Миксы с имбирем, лимоном, гвоздикой, барбарисом, облепихой, клюквой помогут зарядить вас энергией на весь день», — рассказала Ноев.

Четвертый секрет, по словам собеседницы ФАН, кроется в перекусах. Однако не следует в качестве перекусов употреблять булочки, бутерброды, конфеты и печенье.

«Прихватите с собой на работу полезную еду — цельнозерновые хлебцы с авокадо, овощами, моцареллой, рыбкой, курагу, чернослив, сушеные несоленые орехи, яблоко, персик, морковку, стебли сельдерея, печеную тыкву или свеклу, можно протеиновые печенья и батончики», — рекомендовала она.

Пятым ключиком к стройной фигуре станет отказ от сладких чаев, кофе и лимонадов. «Жидкие калории» — самые опасные. Так, в большом стакане капучино с сиропом может содержаться от 100 кКал. При этом не надо рассчитывать на лимонады с сахарозаменителями, как объяснила Ноев, они негативно влияют на поджелудочную железу.

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Еще один важный фактор для худеющего — это регулярное горячее питание.

«Осенью супы человеку особенно необходимы. Они улучшают терморегуляцию, насыщают организм и поднимают настроение. Суп и салат, заправленный растительным маслом холодного отжима, — то, что доктор прописал. Если вы готовите дома, постарайтесь не класть картофель в супы и гарниры. Замените его на стебли сельдерея и плоды фенхеля. Также не сочетайте хлеб с мясом, это сочетание утяжеляет переваривание, вызывает диспепсию, вздутие живота и сонливость посреди рабочего дня», — предостерегла Ноев.

Седьмое правило — это употребление овощей. Норма — не менее 600 граммов овощей в сутки. Овощи можно есть в сыром виде, варить, тушить и запекать. Также обязательно включить в рацион лук и чеснок. Они обладают прекрасным природным противовирусным, противовоспалительным и антисептическим действием, что способствует укреплению иммунитета. При этом не стоит злоупотреблять крахмалистыми овощами: картофелем, тыквой, кабачками, кукурузой, брюквой и другими.

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Определенные ограничения есть и у восьмой рекомендации, касающейся употребления фруктов.

«Когда нестерпимо захочется сладкого, есть отличный выход — сезонные фрукты и ягоды. Помните, 30 гр чистой фруктозы — в среднем 300 гр яблок или 350 гр мякоти арбуза — это максимальная суточная норма для вашего здоровья и поддержания веса. Сухофрукты оставьте для зимы, когда сезонных фруктов и овощей почти не останется», — пояснила диетолог.

Секрет девятый — считайте калории. По словам Ноев, чтобы не набрать лишний вес и в тоже время обеспечить организм необходимыми питательными веществами, нужно привести уровень потребляемых калорий в соответствии с расходом энергии. Упростить подсчет калорий поможет специальное приложение. Его надо установить на смартфон, а затем вносить туда всю информацию о потребляемой пище.

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Ноев также обратила внимание, что сенью как никогда важна физическая активность.

«Даже пресловутые 10 000 шагов каждый день дают нам ускорение метаболических процессов, снижение сахара и холестерина в крови, выравнивают настроение и не дают лишним килограммам прилипнуть к нам. А если вы серьезно займетесь физическими нагрузками, регулярно посещая спортзал или выходя на пробежку, или занимаясь несложными упражнениями дома, вы очень удивитесь, насколько изменится состав вашего тела и навсегда уйдет унылое настроение», — сказала она.

Соблюдение вышеупомянутых правил поможет вырваться из замкнутого круга диет и «зажоров», а также прогонит прочь осеннюю хандру.

К слову, новомодные соковые диеты, которые предполагают употребление только сока фруктов и овощей для похудения, оказались эффективны лишь в краткосрочной перспективе. К такому выводу пришли британские диетологи.