Сечин не исключил «конца эпохи» дешевых энергоносителей

Москва, 28 октября. Дестимулирование традиционного энергетического сектора ведет к еще большему дефициту и росту цен, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. В ближайшей перспективе это может положить конец столетней эпохе дешевых ресурсов, пишет ТАСС.

Свое мнение о ситуации Сечин высказал на полях XIV Евразийского экономического форума. Глава «Роснефти» обратил внимание на сокращение инвестиций в энергетику. Отсутствие дополнительных средств будет негативно сказываться не только на отрасли — экономика в целом может замедлиться, а цена традиционных энергоресурсов продолжит расти.

Почти сто лет мировая экономика бурно развивалась в условиях дешевых энергоносителей — их доступность стала основным стимулом роста. Теперь этот период истории может закончиться, и общественности грозит совершенно иная энергетическая реальность.

«Необходимо уже сейчас принимать решения, которые обеспечат удовлетворение будущего спроса. В противном случае нас ждет новое обострение дефицита и рост цен», — сообщил глава «Роснефти».

Ситуация на мировом нефтяном рынке все еще остается нестабильной, что подталкивает котировки энергоресурсов к росту. В начале октября страны ОПЕК+ одобрили стратегию постепенного наращивания добычи — это должно стабилизировать ситуацию в условиях восстановления финансового сектора после пандемии.