Депутат ЗакСа Петербурга Цивилев поддержал идею лишать прав за систематическое нарушение ПДД

Состоятельные люди без проблем оплачивают десятки штрафов и даже не понимают, что создают опасность на дорогах. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член комиссии при губернаторе по безопасности дорожного движения Алексей Цивилев.

Как сообщили СМИ, Минюст предложил лишать прав за систематическое грубое нарушение ПДД.

«Это долгожданная мера. Она направлена на борьбу с обеспеченными водителями, которые получают десятки, а кто-то и сотни штрафов и рассматривают их как какую-то оплату за проезд со скидкой 50%, который можно удобно оплатить онлайн. Такие люди даже не понимают, что нарушают правила», — сказал эксперт.

Цивилев привел несколько примеров того, какие именно нарушения могут представлять опасность для других участников движения.

«Проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 километров, проезд под «кирпич». Все это может привести к гибели людей. Нужно останавливать тех, кто не понимает опасности своих действий», — пояснил собеседник ФАН.

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Он добавил, что нынешнее предложение Минюста, безусловно, следовало внедрить намного раньше. Цивилев объяснил, что мешало этой инициативе.

«Я всегда говорил, что есть вредители, которые выступают на стороне автомобильного лобби. Они против введения повышенных штрафов, внесения в правила дорожного движения электросамокатов. Лобби автомобилистов очень сильное. Если Минюст сможет его чуть-чуть подвинуть, я сниму перед ними шляпу», — подытожил депутат ЗакСа Петербурга.

Ранее Алексей Цивилев в беседе с ФАН поддержал идею пожизненного лишения водительских прав людей, повторно оказавшихся за рулем пьяными. Собеседник напомнил, что в нетрезвом состоянии автомобилист не боится наказания.