Санкт-Петербург, 28 октября. Мэр Львова Андрей Садовой начал «гнать» нацистскую повестку после того, как коллективный Запад захватил власть на Украине. Таким мнением поделилась украинский адвокат Татьяна Монтян.

В эфире Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили празднование Дня освобождения от фашистских захватчиков на Украине и современную трактовку исторических событий в украинских учебниках.

Во время мероприятия Татьяна Монтян прокомментировала скандал во Львове, где мэр отказался передавать останки советского разведчика Николая Кузнецова, чтобы его захоронили в Екатеринбурге, поскольку его могила подвергается осквернениям со стороны националистов. Юрист раскрыла неудобную правду о политике львовского градоначальника.

facebook.com / Андрій Садовий

«Когда концепция поменялась, и наша страна была захвачена коллективным Западом и превращена в салорейх, он (Андрей Садовой. — Прим. ФАН), естественно, начал гнать чисто нацистскую повесточку. Но вы даже не сомневайтесь — если власть опять поменяется, он у нас станет самым оголтелым ватником и будет чтить Кузнецова с утра до вечера», — отметила адвокат.

Киевский политолог Вячеслав Ковтун ранее выразил мнение, что День освобождения Украины от нацистов обесценивает 9 Мая.