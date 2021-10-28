Захарова: Россия не исключает дальнейшей деградации ситуации в Донбассе

Москва, 28 октября. Российская сторона встревожена развитием событий на юго-востоке Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат отметила, что Москва не исключает дальнейшей деградации ситуации в Донбассе.

Мария Захарова подчеркнула, что киевские силовики целенаправленно идут на обострение обстановки в указанном регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки БПЛА Bayraktar Украине приведут к дестабилизации в Донбассе. По его словам, поставки турецкого вооружения Киеву и его боевое применение на востоке страны способно вызвать серьезное обострение обстановки.